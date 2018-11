Geraldine Bazán opina sobre la supuesta operación de Irina Baeva

Ciudad de México.- Hace algunos días una revista de espectáculos publicó que el actor Gabriel Soto supuestamente había mandado a operar a su actual novia, Irina Baeva, y es que ella ya habia mencionado que quería un aumento de senos hace tiempo.

Durante el programa Sale el Sol le preguntaron a Geraldine Bazán que opina sobre la operación de la pareja de su exesposo, a lo que respondió:

A ver chicos yo estoy en un proceso del que voy súper bien del cual me siento orgullosísima de mi, de como lo he llevado, estoy plena estoy más feliz que nunca, estoy contenta y de verdad los temas que ya pasaron ya no están dentro de mi vida y desafortunadamente cada vez que me pregunten voy a tener que contestarles igual", dijo Bazán.