Hace un año Avicii dejó de hacer música para siempre; así lo recuerdan sus fans

Ciudad de México.- Hace justamente un año Tim Bergling mejor conocido como Avicii decidió quitarse la vida. El día 20 de abril de 2018 fue hallado muerto en Oman.

La trágica muerte de uno de los DJ más famosos paralizó al mundo de la música, celebridades como Madonna o su colega David Guetta lamentaron los hechos.

La familia de Avicii anunció que crearían una fundación a su nombre para luchar contra las enfermedades mentales y la prevención del suicidio.

Los éxitos como Wake me up, Waiting for love, Levels o Hey Brother lo hicieron convertirse en uno de los músicos de electrónica más famosos.