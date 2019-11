"Hasta la anciana tiene show": Amante de José José explota contra Anel e hijos

Ciudad de México.- Sol Ibarguen, la supuesta amante del fallecido cantante José José, arremetió contra la exesposa del 'Príncipe de la Canción' Anel Noreña y los hijos del intérprete.

De acuerdo con Gustavo Adolfo Infante, en el programa De Primera Mano, el periodista de espectáculos declaró:

Incluso, aseguró que todas las mujeres que la critican son "viejas y feas" y que jamás mezclaría a sus hijos "con esos buitres carroñeros", refiriéndose a los hijos del intérprete.

Al respecto, Sol Ibarguen no se quedó callada y se comunicó con el programa De Primera Mano para aclarar por qué arremetió así contra Anel Noreña:

Para empezar yo nunca dije nombres pero está hablando de esa persona, que no merece la pena pronunciar el nombre de esas personas… Esa señora me llama como la 'pobre idiota' y yo nunca la he insultado. Me defiendo, ya estoy bien cansada, yo no tuve la culpa, el que puso el cuerno fue él no yo".