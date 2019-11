¡Increíble! Revelan posible título de 'Spider-Man 3' y su primer póster

Estados Unidos.- Recientemente el artista BossLogic compartió en su cuenta de Twitter el presunto título de la tercer entrega de 'Spider-Man' y le creó el primer póster, aunque la esperada producción podría ser estrenada hasta mediados del 2021 o en 2022.

En el póster donde todo es verde a excepción de un camino de bloques se ve a 'Peter' avanzando por la senda anaranjada hacia Nueva York, su hogar, en este podemos ver en la esquina superior derecha a 'Dr. Strange'.

Recordemos que se ha especualdo que el poderoso hechicero aparecerá dentro de la tercera parte del héroe arácnido para ayudarlo a desaparecer en un universo alterno.

Respecto al título el artista se habría basado en los anteriores encabezados que tuvieron los filmes anteriores, por lo que la tituló como: Spider-Man: No Place Like Home (No Hay Lugar como el Hogar).