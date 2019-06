Irina Baeva: "Claro que quiero tener hijos; lo hablaré en privado con Gabriel"

Ciudad de México.- A casi un año de que Gabriel Soto e Irina Baeva confirmaran su romance, y a pesar de que hace algunos meses el actor mexicano no tenía en sus planes tener más hijos, parece que las cosas han cambiado.

Durante una reciente entrevista con diversos medios, Soto reveló:

Yo lo que dije es que (nunca hay que decir) de esta agua no beberé, dejemos que la vida nos sorprenda, y luego me preguntan bueno y ¿sí te gustaría tener un niño?, y yo siempre digo, la verdad que si me dieran a escoger, yo escogería tener otra niña porque me gusta mucho”.