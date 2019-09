¿'Iron-Man' de regreso? Marvel reviviría a estos héroes en 'Doctor Strange'

Estados Unidos.- Recientemente se reveló que el MCU estaría planeando que en la película de Dr. Strange: In the Multiverse of Madness revivir a dos héroes que fallecieron durante cualquiera de las 3 fases pasadas de este gran universo, ¿será 'Iron-Man' uno de ellos?

Según Redit los personajes que Marvel estaría pensando en traer serían 'Ancient One', quien fue la maestra de 'Stephen Strange' en la primera entrega del filme, y 'Quicksilver', el hermano de 'Scarlett Witch' que tuvo su primera y última aparición en Avengers: Era de Ultrón.

Esta teoría nace de que en la secuela del poderoso mago, este se podrá mover a través de los diversos universos existen, en los cuales algunos de los personajes que perdieron la vida en las pasadas películas se encuentren con vida, entre los cuales figurarían los mencionados anteriormente.

Sin embargo, no se sabe cual será la personalidad de ellos en su universo paralelo ya que su historia no es la misma lo que podría resultar negativo.

Incluso se cree que con la aparición de 'Pietro Maximoff' podría impactar tanto a su hermana 'Wanda', quien ya se confirmó aparecerá en esta película, que sus poderes podrían verse afectados.

Hasta el momento nada ha sido confirmado y todo queda en un rumor por lo que se deberá esperar hasta que se estrene el filme o los directivos den declaraciones de este suceso.