'Iron Man' se convierte en un muerto viviente en trailer de 'Marvel Zombies'

Estados Unidos.- El canal de Youtube, ProductionCrate, lanzó un pequeño trailer de Marvel Zombies, al igual que un pequeño tutorial de como es que lo fueron creando, en donde varios de los héroes favoritos como 'Iron Man', 'Spider-Man' y 'Capitán América' fueron transformados en muertos vivientes.

Este fan art de los héroicos personajes siendo dominados por un virus alienigenas que los convierte en zombies devoradores de carne humana fue basado en el cómic Marvel Zombies, en el que aparecen una gran cantidad de los buenos siendo transformados por el virus y a otros perdiendo la vida a manos de ellos.

Esta tira cómica tuvo una alta aceptación y sin duda el traerla a live action haría aún más grande la cantidad de fans del MCU.

Sin embargo, aún no se sabe si el estudio tenga planeado el 'traerlo a la vida', aunque en su serie animada What If...? ya han convertido al 'Capitán América' en un muerto viviente que ataca a su mejor amigo 'Bucky Barnes' o 'El Soldado del Invierno'.