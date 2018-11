Jacky Bracamontes publica los momentos más felices de su embarazo

Ciudad de México.- En redes sociales la conductora tapatía, Jacky Bracamontes publicó los momentos más felices de su embarazo.

La conductora, muy pronto se convertirá en madre por lo que ha compartido varias fotografías a través de sus redes sociales del ultrasonido de sus esperados bebés.

Ahora que se encuentra embarazada de gemelas, Jacky tuvo el presentimiento que por su edad, sus hijas a quienes llamará Emilia y Paula, tuvieran síndrome de down, por lo que tuvo que hacerse una prueba de amniocentesis y el resultado fue positivo.

Fue muy difícil el proceso como se manejaron las cosas con la doctora, yo no entendía lo que me estaba diciendo, pero gracias a Dios con mis princesas, y creo que fue una llamada de Diosito, valora que ahí están tus hijas, no importa que sean niñas, pero que estén bien”, ahondó en su necedad de tener nuevamente un hijo.