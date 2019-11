Jennifer Lopez impacta a fans con sorprendente confesión sobre 'Hustlers'

Estados Unidos.- La actriz y cantante, Jennifer Lopez, dejó impactados a sus millones de fans y al público en general al hacer una sorprendente revelación sobre su participación dentro de la película Hustlers, la cual protagonizó al lado de Lilli Reinhart, Cardi B, Keke y Constance Wu.

'La Diva del Bronx' señaló que ella no cobró absolutamente nada por el tan halabado filme, el cual podría hacerla acreedora de un Oscar, pese a que colaboró en su guión, su dirección e incluso tomó clases de baile en tubo con una profesional para realizar ella misma los sensuales bailes que se observaron dentro de la producción.

Lopez aseguró que ella ve está película como un movimiento para empoderar a la mujer, de inspiración ya que de principio a fin las mujeres tuvieron total participación.

No recibí mucho dinero por Hustlers, de hecho, lo hice gratis. Como Jenny from the Block, hago lo que amo. Se convirtió un movimiento. Es nuestra película (...) Fue producida por mujeres, dirigida por mujeres, escrita por mujeres y protagonizada por mujeres. Hemos estado viendo cómo los hombres toman ventaja de las mujeres en la industria del cine, así que ahora es tiempo de intercambiar papeles", confesó JLo.