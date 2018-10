Johnny Depp se disculpa con J.K. Rowling por lidiar con la polémica de fichaje

Washington, EU.- El próximo 16 de noviembre descubriremos cómo es 'Gellert Grindelwald'. Como ese es mago tenebroso, el más peligroso del mundo antes del nacimiento de Lord Voldemort. Gracias a Animales fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald veremos a Johnny Depp en este jugoso papel, uno muy interesante y es que se convierte en el gran villano de esta nueva saga.

Su contratación para el papel de Grindelwald fue muy polémica por las acusaciones de abuso a su exmujer que esta, Amber Heard, hizo públicas.

Tras resolver el divorcio con un acuerdo económico, y zanjar así las acusaciones de las que estaba siendo objeto Depp, los fans de Harry Potter lanzaron varias peticiones y quejas para que este fuese despedido. J.K. Rowling y el equipo de la película se posicionó a favor de Depp y ahora, en una entrevista con EW, el actor habla sobre cómo fue ese momento:

Seré honesto contigo, me sentía mal por J.K. teniendo que hacer frente a las distintas opiniones de la gente ahí fuera. Me sentía mal de que ella tuviera que recibir todo eso. Pero al final, hay una controversial real. El hecho de que fui falsamente acusados, que es por lo que estoy demandando al periódico The Sun por difamación y por repetir falsas acusaciones. J.K. ha visto pruebas por lo que fui falsamente acusado, es por eso que ella me ha apoyado públicamente. Ella no se toma las cosas a la ligera. Ella no alzaría la voz por algo si no supiera la verdad.