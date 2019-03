José José da señales de vida desde un hospital en Miami

Ciudad de México.- Desde hace tiempo que no se ve de forma pública a José José; incluso, se desató polémica entre sus hijos, pues se decía que uno de ellos supuestamente lo tenía secuestrado.

Además, cuando se entrevistaba a amigos del cantante, señalaban que tampoco habían tenido contacto alguno con él.

Ante la gran incógnita del paradero de ‘El Príncipe de la canción’, Ventaneando logró comunicarse con el artista y en una entrevista telefónica reveló que estaba internado y en vigilancia médica.

José José está bajo el cuidado de su hija Sarita en Miami, Estados Unidos, y por problemas de neumonía y agua en los pulmones ingresó al hospital, pero el cantante reveló que ya está mejor:

Estoy aquí con el doctor, sí estuve en el hospital, pero ya pasó, ya me voy para mi casa, estoy muy bien gracias a Dios”

A pesar de que José José indicó que estaba mejor de salud, comentó que no planea regresar México pues, además, señaló que no está dispuesto a dar entrevistas:

No sé, yo por lo pronto no pienso ir a México, primero son las obligaciones y no estoy dispuesto a estar dando entrevistas, gracias por llamar”.