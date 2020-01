Kaffie dice mentirosa a Magda por negar renuncia en 'Hoy'; sí se va una famosa

Ciudad de México.- Durante su reciente columna en El Heraldo de México, Alex Kaffie llamó mentirosa a Magda Rodríguez pues asegura que la productora negó que un integrante de Hoy saldría del programa, sin embargo, la propia conductora ya confirmó que sí se va del matutino.

El periodista explicó que la productora le habló para reclamarle por haber revelado que María Fernando Centeno salía del programa y negó tajantemente la renuncia.

¡Eres un mentiroso! Marifer no se va de Hoy. Es mentira lo que dices", habría mencionado Magda.

Sin embargo, la propia María Fernanda empleó su cuenta de YouTube para confirmar que sí sale del programa pero aseguró que no se debe a los malos tratos sino que en realidad busca hacer nuevas cosas.

Me voy de Hoy pero no por nada malo, me voy contenta, agradecida, satisfecha", dijo la grafóloga.