La increíble respuesta de Ryan Reynolds a una madre sobre la película 'Deadpool'

Ciudad de México.- ‘Deadpool’ es una película de Marvel conocida por su excesiva violencia, lenguaje inapropiado y hasta contenido sexual, por lo que no es una película para niños, a pesar de tratarse de un filme sobre un superhéroe, o en este caso un antihéroe.

Es por estos motivos que los padres de familia prohíben a sus hijos ver esta película, sin embargo, hay padres poco convencionales que gustan de compartir sus gustos con sus hijos, por lo que una fan de esta película solicitó el consejo del mismo actor que interpreta a ‘Deadpool’.

A través de Twitter, una preocupada madre identificada como @jedimindtrick, etiquetó al actor Ryan Reynolds para preguntarle si sería apropiado mirar la película en compañía de su hijo.

@VancityReynolds RYAN TENGO UNA IMPORTANTE PREGUNTA QUE REQUIERE UNA RESPUESTA YA!!! Mi hijo tiene 4 años, él ama Marvel, y yo me muero por enseñarle ‘Deadpool’ pero no puedo decidir si debo o no. Ayuda.