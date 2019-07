La pelea del siglo entre Alfredo Adame y Carlos Trejo se podría cancelar

Ciudad de México.- Luego de la rueda de prensa de Alfredo Adame y Carlos Trejo, donde se calentaron los ánimos y los dos hombres salieron heridos.

El presentador de televisión dijo que esta contemplando la posibilidad de no presentarse el día de la pelea, respecto a lo sucedido el miércoles.

El también actor relató lo sucedido, en una entrevista para el programa matutino Sale el Sol, comunicó que entre ambos hubo acciones, para que los dos cayeran en tentación y terminara todo en trifulca.

Cuando entré, la prensa me pidió que hiciera poses para las fotos, y este mamarracho me empieza a insultar. Entonces, cuando termino, me volteo y le hice una finta de ‘cállate el hocico, quítate perra’ y se puso muy machito (…) Cuando se dejó venir, lo recibí con un patadón en el estómago que lo frenó y le metí otra patada, le solté un puñetazo que no le alcancé a dar”, expresó el conductor.