La polémica se aviva: Alejandra Guzmán y Christian Estrada van juntos a la playa

Ciudad de México.- A pregunta expresa si Alejandra Guzmán está teniendo una competencia con ella por el mismo hombre, Frida Sofía no ocultó que ese tema ya lo han hablado.

Yo creo que en su cabeza sí. Ella me ha dicho 'deja de competir conmigo' y yo le he dicho, 'pero no hay competencia mamá, eres mi mamá...'", señaló.