La razón por la que Eugenio Derbez tiene un apodo para Victoria Ruffo

Ciudad de México.- Eugenio Derbez reveló que llama ‘la fiera’ a su expareja Victoria Ruffo, un sobrenombre que la ha puesto a la actriz debido a que esta parece nunca estar de acuerdo en aspectos que le atañen a él y que se relacionan con el hijo que tienen en común, José Eduardo Derbez.

Según trascendió, al actor le fue recordado que la famosa no concuerda con el hecho de que muchos aseguran José Eduardo es idéntico a él.

En ese momento el comediante también reaccionó a las declaraciones de Victoria Ruffo sobre su descontento con él por no apoyar a José Eduardo en su carrera en el mundo del entretenimiento.

Pues como no me dejó verlo por eso lo dice, pero ahora que ya me deja verlo, ahora que él (José Eduardo) ya se deja solito ver, ya estamos más en contacto y ya lo estoy apoyando un poquito más, y de hecho hay varias cosas que quiero hacer con él. Estoy apoyando a cada uno (de mis hijos) individualmente en diferentes cosas en su carrera, a Vadhir en la música y a José Eduardo lo estoy empujando mucho a que haga stand up, porque yo estoy seguro que tiene muchísima vena cómica”, externó Eugenio.