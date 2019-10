Lady Di habría tenido una hija en viaje a la India sin el consentimiento de Carlos

Reino Unido.- Recientemente una joven originaria de la India llamada Avanti Reddy le reveló al Daily Mail que conoció a Lady Di cuando la royal visitó el país junto al Príncipe Carlos y en ese momento la tomó en brazos y le dijo que por ese día sería su hija, algo que al futuro rey de Inglaterra no le agrado.

Según lo relatado por Reddy, ella tenía 4 años cuando bailó frente a los Príncipes de Gales la danza típica de la región tras lo que la fallecida royal quedó encantada, la tomó en brazos y le dijo que por ese día sería su hija, ya que ella no tenía una.

Estaba resfriada y ella me limpió la nariz con su propio pañuelo. Me tuvo junto a ella todo el tiempo y cuando se iban dijo: 'No te quiero dejar'. Era una figura muy maternal, eso lo recuerdo perfecto", dijo Reddy.