Lady Di predijo el #Megxit; aseguró que Harry se separaría de la realeza

Reino Unido.- Tras la sorpresiva separación del Príncipe Harry y Meghan Markle de la familia real británica, ha trascendido el impactante momento en que Lady Di en una entrevista en 1996 predijó que su hijo al ser más como ella se alejaría de la realeza.

El #Megxit, como se le llama a la situación, conmocionó al Reino Unido por la inesperada desición de los duques de Sussex, pero a varios que recuerdan la entrevista de la Princesa de Gales después de su separación del Príncipe Carlos no les impresionó tales declaraciones debido a que ella ya había dicho que sucedería.

Diana es recordada como una de las royals más controversiales y queridas de la monarquía británica, pues solía salirse del protocolo real, en especial cuando se separó del duque de Carlos, algo que ella misma dijo que pasaría con su hijo menor, Harry.

En la misma entrevista aseveró que ella jamás se vió como una reina o como parte de los royal debido a que no le permitían ser autentica, algo que parece ser el pensamiento exacto de los Sussex.

No, jamás me vería como Reina. Mis principios son otros. Y si recibo críticas es por que yo no veo la vida como esta institución lo hace. Lo que molesta es que no calle y que me muestre como realmente soy", dijo Lady Di.