Las canciones de Prince llegarán a la pantalla grande de la mano de Universal

Los Ángeles, EU.- La productora cinematográfico Universal Pictures adquirió recientemente los derechos de varias canciones de Prince para de esa manera hacer una cinta inspirada en los temas.

Lo primero que podría venir a la mente es una película biográfica como Bohemian Rhapsody pero la producción de Universal sería distinta, una película inspirada en canciones de Prince con alguna historia ficticia o hasta un musical.

Actualmente ya existe un metraje ochentero de la vida de la cantante llamada Purple Rain protagonizada por el mismo artista.

No se sabe que canciones escuchemos en la cinta, aunque algunas de las famosas son Kiss, When Doves Cry, 1999, I Wanna Be Your Lover, Raspberry Beret, entre muchas otras.