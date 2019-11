Laura Zapata revela que Jose Joel habría maltratado a su padre José José

Ciudad de México. - La actriz Laura Zapata reveló que llegó a ser testigo de cómo 'El Príncipe de la Canción' habría sido víctima del maltrato por parte de su hijo mayor.

Aunque Zapata aseguró que no quería meterse en problemas al hacer estas declaraciones, dejó claro que logró darse cuenta de varias cosas, entre estas, los malos tratos que José José recibía por parte de José Joel.

Yo compartí con José la obra de teatro Amar y querer y entonces me di cuenta de cosas, que no voy a decir porque no quiero ponerme en el ojo del huracán", afirmó Laura.