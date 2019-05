Leonardo DiCaprio, el protagonista de la próxima película de Guillermo del Toro

Ciudad de México.- Después de una antepasada temporada de premios arrasadora y exitosa para Guillermo del Toro, el cineasta mexicano ya pone manos a la obra en nuevos proyectos, uno de los cuales contará con el talento y experiencia de Leonardo DiCaprio: Nightmare Alley.

Según reportó HN Entertaiment, el protagonista de The Great Gatsby estará a cargo del rol principal de la película dirigida por la mente detrás de La forma del agua, la cual se trata de un remake de El callejón de las almas perdidas (1947).

De acuerdo con lo que se describe, Nightmare Alley comenzará grabaciones a finales de septiembre en Toronto y Ontario, Canadá, mismas que se prevé culminen en enero de 2020.

El callejón de las almas perdidas, una producción que se basó en la novela de William Lindsay Gresham, describe la historia de ‘Stanton Carlisle’, un joven mentalista que tras estafar a las personas al lado de una psiquiatra se topa con que sus mentiras y engaños resultan ser su ruina.

Además de Nighmare Alley, Guillermo del Toro tiene otros proyectos en puerta, tales como la versión stop motion de Pinocho y una nueva entrega de Las Brujas, este último proyecto al lado de Alfonso Cuarón.

Por su parte, Leonardo DiCaprio promueve Once Upon a Time... in Hollywood y formará parte de Killers of The Flower Moon, de Martin Scorcese.