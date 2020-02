Leticia Calderón: "En este momento Juan Collado no desea ver a sus hijos"

Ciudad de México.- Ante el proceso legal por la que está pasando Juan Collado, su ex Leticia Calderón reveló que siempre habla con sus hijos de esta situación.

La actriz confirmó que la llamada más reciente que tuvo con el abogado fue con motivo del cumpleaños de su hijo Luciano, y destacó que mantiene relación con la familia de él.

Hoy hablamos con él porque le habló a Luciano por su cumpleaños, fuimos a comer con Juanito, hace poco con mi suegra y cuñado, y nos vemos seguido y bueno, pues te digo con la esperanza de que ya salga pronto, ojalá", detalló la artista.

De la misma manera, Leticia confesó que no le oculta nada a sus hijos con respecto al problema legal que enfrenta su ex, sobre todo por ser un tema tan mediático y destacó que por ahora sus hijos no ven a su padre por petición del mismo Collado.

Yo siempre hablo con ellos abiertamente, no les escondo nada, y además ellos saben más que yo porque saben usar más las redes sociales, yo lo único que puedo decir es que siempre voy a respetar lo que lo que Juan decida y él en este momento no quiere que sus hijos lo vean en esta condición y yo siempre lo voy a respetar".

Asimismo, Calderón aseguró que por el momento ella se está haciendo cargo de la manutención de sus dos hijos.

Asegurando que sus hijos nunca han estado acostumbrados a una vida de lujos, que no visten con marcas e incluso comen en el mercado, Lety finalizó la entrevista con los medios explicando que por ahora no está preocupada por la manutención de sus hijos.