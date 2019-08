Liam Hemsworth habla de su divorcio con Miley: "Le deseo amor y salud"

Estados Unidos.- El actor, Liam Hemsworth, tras haber guardado silencio durante los escandolos alrededor de su matrimonio con la actriz y cantante, Miley Cyrus, recientemente decidió romper el silencio y a través de su cuenta de Instagram dejó un claro mensaje acerca de este.

Con este mensaje aclaró que la desiciín fue tanto de él como de Miley y que no le guarda ningún rencor a su exesposa, además de señalar que no hará más declaraciones que esta pues es un asunto privado.

Hola a todos. Solo una nota rápida para decir que Miley y yo nos hemos separado recientemente y no le deseo nada más que salud y felicidad en el futuro. Este es un asunto privado y no he hecho, ni haré, ningún comentario a ningún periodista o medio de comunicación. Cualquier cita que se me atribuya es falsa. Paz y amor", escribió junto en Instagram.

La publicación ya cuenta con dos millones 631 mil 648 'likes' y miles de comentarios donde le señalan que tiene una gran fortaleza, además de señalarle que merece mucho más.

Eres un campeón hermano".

El merece más que una mujer como ella".

Eres un gran hombre y grandes cosas vienen para ti".