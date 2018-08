Lindsay Lohan: Que una mujer alce la voz contra el acoso la hace "verse débil"

Ciudad de México.- Durante una entrevista concedida al diario británico 'The Times', la actriz Lindsay Lohan tocó el tema acerca de sus experiencias en los sets de Hollywood, momento en el que dijo que ella realmente no tiene “nada que decir” sobre el movimiento contra el acoso y el abuso, ya que, “no puedo hablar sobre algo que no vivo, ¿no?”.

Sobre el tema de las personas que han sufrido acoso o abuso, Lindsay dijo: “Si eso pasa en ese momento, lo discutes en ese momento. Lo conviertes en algo real al reportarlo a la policía”.

Realmente me odiaré a mí misma por decir esto, pero pienso que el que mujeres hablen en contra de estas cosas las hace verse débiles, cuando son mujeres muy fuertes”, dijo también la actriz.

“Tienes a estas chicas que aparecen, que ni siquiera saben quién son, que lo hacen por la atención, lo que le resta importante a lo que en verdad pasó”, agregó Lindsay, en referencia a quienes han salido hablar sobre sus experiencias al sufrir algún tipo de acoso.

Durante la entrevista, la también cantante habló de otras cosas, como el hecho de que buscó a un chamán para recibir una guía luego de haber contraído un virus a causa de la mordida de una serpiente, sobre que planea realizar una obra de caridad por los niños en Dubái y que le gustaría adoptar a un niño ruso.