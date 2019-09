Livia Brito confesaría regresar con su exnovio tras polémica de infidelidad

Ciudad de México.- No hace muchos una revista captó juntos a la actriz, Livia Brito, con su expareja, Said 'El Caballero', despertando los rumores de una posible reeconciliación entre los jóvenes después del escandolo de infidelidad.

Por ello un reportero del programa Hoy entrevistó brevemente a la actriz acerca de estos rumores a lo cual ella se negó rotundamente a responder alegando que eso es parte de su vida privada.

Mi amor, de mi vida privada no hablo, no, de eso si no te voy a hablar, de mi vida profesional todo lo que quieras, pero de mi vida privada si lo dejo fura porque como bien dice la palabra es privada, lo que pasa fuera de Televisa, fuera del set es mío", dijo Livia.