Los detalles de la vida de Yalitza Aparicio que reveló su prima política

Tlaxiaco, Oaxaca.- Yalitza Aparicio comparte cada vez más con el mundo todo aquello que la inspira, las experiencias que vivió al formar parte de una producción cinematográfica y lo que su presente le permite aprender, sin embargo, lo que concierne a su familia y vida privada prefiere que permanezca en ese plano, fuera de los reflectores.

Pese a dicha consideración, la familia de la protagonista de Roma ha recibido la visita de medios que buscan conocer más sobre el entorno de joven actriz, algo con lo que no están de acuerdo y que han pedido no suceda más, pues no quieren ofrecer más entrevistas.

Incluso Alfonso Cuarón, director del galardonado filme, pidió ante cámaras que ya no molestaran a Yalitza y a su familia, pues no le había parecido que fueran a buscarlos al pueblo natal de la actriz.

Recientemente, el reportero de espectáculos Jorge Carbajal visitó Tlaxiaco, Oaxaca y habló con una prima política de Aparicio llamada Rufina Martínez, cuyo esposo es sobrino de la mamá de Yalitza.

Rufina relató que la nominada al Oscar a la mejor actriz es una joven sencilla y trabajadora, quien con su esfuerzo y el de su familia logró estudiar y prepararse.

Asimismo, la mujer compartió uno de los episodios más duros para la joven actriz, ya que expuso que un hermano de Yalitza murió en un accidente de auto, cuando trabajaba conduciendo un taxi.

La prima de la actriz dijo que hablar en español le resultaba complicado porque antes ese idioma no se hablaba en Tlaxiaco, solo las lenguas Triqui y Mixteco. Rufina compartió que tanto ella como la mamá de Yalitza, Margarita Martínez, hablan la lengua Triqui.

En una reciente entrevista que ofreció a Teen Vogue, Yalitza Aparicio expuso que no sabía hablar Mixteco, por lo que Nancy García, quien también participa en Roma, tuvo que enseñarle para realizar algunas escenas.

A la par de tener que enfrentar la constante atención mediática que recibe tras su éxito, Yalitza Aparicio continúa siendo partícipe de eventos, iniciativas y alfombras rojas a las que siempre lleva consigo el mensaje de superación y lucha por los sueños que promueve con orgullo.