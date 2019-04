Los detalles del embarazo de Joy Huerta y su esposa se revelan públicamente

Ciudad de México.- Después de que Joy Huerta manifestará que esta esperando su primera hija junto a su esposa y de que compartiera una foto de un ultrasonido, muchos comenzaron a especular acerca de los detalles del embarazo.

En entrevista con El Gordo y La Flaca, la integrante del dúo Jesse & Joy explicó que decidió compartir con sus seguidores que se había casado con una mujer y la llegada de su primer bebé.

Pese a que ella no estuvo de acuerdo con la noticia que manejo el programa Todo para la mujer, que señalaba que la intérprete esperaba gemelos por medio de un vientre de alquiler, aseveró que nadie la chantajeó para hablar de su sexualidad.

No, para nada (la estaban extorsionando). Simplemente la información se estaba dando de manera muy distorsionada y me pareció que no era necesario. Las cosas como son. Amor es amor, de la manera que sea. No tendría que ser algo para esconderse. Llevo una relación siete años, escondida nunca estuve’’, añadió Joy.