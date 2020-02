Lucía Méndez revela que trabajará con Ana Bárbara y habló de su bioserie

Ciudad de México.- Durante una entrevista a los medios, Lucía Méndez reveló que pronto trabajaría en un proyecto musical junto con Ana Bárbara, además aclaró las dudas de una presunta bioserie.

A pesar de que la artista acaba de pasar por una ruptura amorosa, Lucía ha demostrado que prefiere seguir adelante con su carrera, pues comentó habló acerca de Me sobran ganas, tema con el que incursionaría en el género ranchero.

Me va a producir ella y me va a dirigir, la canción se llama Me sobran ganas, será con mariachi, ella me dijo 'bueno como es un tema de amores vamos a hacer una ranchera'.", relató Méndez a los medios.