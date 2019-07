Madre del cubano agredido por Pablo Lyle habla para defender su nombre

Ciudad de México.- La madre del cubano Juan Ricardo Hernández, quien falleció el pasado mes de marzo tras el altercado que sostuvo con Pablo Lyle en una de las calles de Miami, rompió el silencio.

Luego de darse a conocer que la defensa del actor desea conocer más detalles del hoy occiso para comprobar que era una persona agresiva y debido a ello se suscitó el encontronazo con Lyle, la señora de 88 años habló en entrevista para el programa Suelta la Sopa.

A mí nadie me dice nada. Yo le voy a habla francamente, yo soy la madre de él. Él no es agresivo ni nada (de eso), mi hijo es un niño muy bueno pa’ que lo sepa usted. Él no tiene nada de agresisvidad ni nada de eso”, aseguró.