Martha Higareda admite que sufrió intento de acoso: "Me paré y me fui"

Ciudad de México.- Debido a que el movimiento #MeToo volvió a cobrar interés en el medio del espectáculo, la actriz Martha Higareda contó algunos detalles del momento en que fue amenazada con su carrera de no acceder a la propuesta de una persona.

Sin revelar la identidad de la persona que le hizo el ofrecimiento, Martha contó en el programa De Primera Mano:

Acto seguido, la actriz mexicana detalló:

Me propusieron algo, yo estaba en un restaurante y dije, lo siento, te estás equivocando de persona, yo no soy así, no comulgo con eso, me paré y me fui. (Esta persona me dijo) No, pero tu carrera peligra. (A lo que respondí) que peligre, no me importa”.