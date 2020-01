Mauricio Clark: "Hoy fue el último día de Mauricio Clark, gracias por todo"

Ciudad de México.- El polémico conductor de Televisa, Mauricio Clark, sorprendió a sus seguidores al realizar un misterioso anuncio a través de las redes sociales, que incluso se prestó a la sospecha de que el famoso se quitaría la vida.

Hoy, martes 21 de enero, fue el último día de Mauricio Clark. Gracias por todo lo que me diste, pero sobre todo, gracias por todo lo que me quitaste. Gracias porque a través de tus tropiezos y lágrimas, es como pude conocer el cielo. Hasta siempre, querido Mauricio Clark", comentó el ex conductor de televisión.