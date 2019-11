"Me acabo de enterar": 'La Guzmán' no sabía el problema de su papá con el SAT

Ciudad de México.- Al acudir al cumpleaños 50 de su hermano Luis Enrique, Alejandra Guzmán fue cuestionada sobre los problemas de su papá, Enrique Guzmán, con el SAT, los cuales congelaron sus cuentas.

"Me acaban de contar hombre, qué quieres que te diga, que jalada ¿no?, la verdad". Y ante la pregunta de si ya ofreció apoyo económico a su papá, esto fue lo que comentó:

Se lo ofrecemos, pero no me había enterado, entonces cuando me entere te platico, porque luego estoy diciendo algo si saber, pero realmente me acabo de enterar", dijo la cantante.