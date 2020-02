"Me corrieron": Litzy quedaría fuera del 90's Pop Tour por culpa de Ari Borovoy

Ciudad de México.- Litzy, integrante del grupo Jeans, apareció en el nuevo video de 'El Escorpión Dorado' y aprovechó para hablar de su repentina salida de la polémica gira musical, 90's Pop Tour.

La cantante se sinceró frente al famoso youtuber y confesó que no salió del 90's Pop Tour por voluntad propia, sino que en realidad fue despedida.

Me corrieron, no sé, te lo juro no sé", afirmó la integrante de Jeans. "Una semana antes de irme a México a montar la tercera etapa con los Kabah y hasta ya habíamos hecho el tercer DVD".