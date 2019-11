Mhoni Vidente sí predijo que Magda Rodríguez preparaba su salida de 'Hoy'

Ciudad de México.- La sorpresiva salida de Mhoni Vidente del matutino ‘Hoy’ sigue dando de que hablar, puesto que a pesar de que en un inicio la vidente no quiso dar más detales de su partida, ahora habló fuerte y señaló a Magda Rodríguez, productora del programa, como responsable de la situación.

Al principio, Mhoni Vidente se mostró sorprendida, puesto que su contrato terminaba el 31 de diciembre, y lo único que señaló fue que Magda le comentó que los ejecutivos de Televisa decidieron que era momento de irse.

La pitonisa, quien fue blanco de burlas en redes sociales, indicó que si sintió que algo pasaba y que pudo predecir que algo así ocurriría. Además señaló que al hablar con Magda, supo que fue la productora quien decidió su salida y no los ejecutivos.

Ella me cita, me dice ‘los ejecutivos ya no quieren que estés’. (Le dije) ‘Mira, el programa es tuyo, yo no soy la dueña, tú tampoco eres la dueña de Televisa, eres una trabajadora que tienes que obedecer órdenes igual que yo. Si tú crees que ya Mhoni no es para el programa pues enhorabuena’ y ella me dijo ‘no, es que los ejecutivos’”, recordó la vidente.