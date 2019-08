Miles piden que esposo de Salma Hayek done al Amazonas como en Notre Dame

Los Ángeles, EU.- Esta vez Salma Hayek no recibió solo halagos en Instagram, sino muchas peticiones para que ella y su esposo, ayuden económicamente por los devastadores incendios en la selva del Amazonas.

La actriz de 52 años posteó un video del desastre ambiental de Sudamérica, varios cibernuatas le solicitaron su intervención para que su marido, el millonario François-Henri Pinault se sume a la causa del Amazonas, tal y como lo hizo cuando se incendió la catedral de Notre Dame de París.

Eres la voz de una serie ambientalista en Netflix ¿por qué no le dices a tu esposo que donó para una torre que no sirve para nada, que done para el Amazonas donde existen tribus además de flora y fauna que es la vida del planeta? Hipocresía en su máximo esplendor."