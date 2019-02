Miley Cyrus fue a los Grammy sin Liam Hemsworth, ¿por qué?

Los Ángeles, EU.- Liam Hemsworth no pudo asistir junto a su esposa Miley Cyrus, a los premios Grammy. También estuvo ausente en el estreno de su propia película, Isn't It Romantic, el lunes. Ante las especulaciones del público, el protagonista de Los juegos del hambre, explicó que se vio obligado a cancelar sus presentaciones por problemas de salud.

Disculpen que no pude ir al estreno esta noche. He estado lidiando con cosas bastante molestas de salud en los últimos días", aclaró Hemsworth en su cuenta de Instagram.

El intérprete publicó una foto de Miley junto a Rebel Wilson (su coprotagonista del filme) en el evento. "¡Soy afortunado de tener a la mejor mujer que me está representando! ¡Gracias por el apoyo bebé!", y aprovechó para incentivar a todos sus seguidores a que vayan a ver el filme, "perfecta para el día de San Valentín".

Aunque el intérprete no dio detalles de su condición médica, un vocero de Warner Brothers declaró que el famoso "no se sintió bien" al despertarse, por lo que no concurrió al lanzamiento.

La noche de los Grammys, Wilson reveló que Liam había sido hospitalizado ."Pasó la noche en el hospital, así que esperamos que se mejore. Nos mandó un mensaje de texto esta mañana", dijo su compañera de elenco durante una entrevista con Extra en la alfombra roja.

Durante el estreno de la comedia romántica, Miley dejó en claro que apoya a su marido incondicionalmente y luego explicó en Twitter que Liam no se hizo presente "por razones de salud".