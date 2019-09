Mónica Noguera confiesa no sentir celos por tatuaje de mujer en pierna de novio

Ciudad de México.- La conductora, Mónica Noguera, durante el programa De primera mano, confesó que su pareja tiene tatuada a una mujer, luego de hablar de la polémica de Lupillo Rivera y Belinda.

Tras la plática, Noguera confesó algo muy personal, al decir que desconoce el significado de una marca que lleva de por vida su novio.

¿Sabes qué?, a mí me ha pasado, con Julián, mi novio. Tiene tatuado en toda la pierna, una mujer rubia que nunca supe quién es pero no me molesta, fue antes, no pasa nada”, mencionó.