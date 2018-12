Mujer con la que Offset habría sido infiel a Cardi B envía disculpa a la rapera

Estados Unidos.- El 2018 aún no concluye y el mundo del entretenimiento ya ha sido impactado con la separación de la que era una de las más famosas parejas del momento: Cardi B y Offset.

Los raperos tuvieron una hija el pasado mes de julio y su compromiso, que en un giro de acontecimientos ocurrió después de su boda secreta, enloqueció a los fans, ya que Offset se hincó y pidió matrimonio a Cardi en medio de un concierto.

Pese a todos esos momentos vividos, la intérprete de I like it reveló ayer que su relación con el integrante de Migos llegaba a su final, ya que las cosas no funcionaban más entre ellos y simplemente se les había acabado el amor.

Sin embargo, la versión de Cardi B no es lo único que crea polémica en torno a su ruptura, pues en redes sociales pronto tomó fuerza la especulación de que Offset le fue infiel a la rapera con otra mujer.

Internautas comenzaron a señalar a Summer Bunni como la amante del rapero y, para sorpresa de todos, la joven decidió emplear sus redes sociales para expresar un mensaje en el que habla de haber fallado en torno a la situación de haber estado con Offset.

Siempre he apostado porque las mujeres se apoyen las unas a las otras, pero en esta situación no solo he fallado yo, también lo han hecho otros. Trato de alejarme de ciertas situaciones y personas por una razón. Esta no es una carta para ganar simpatías, sino para responder las preguntas que todos tienen", escribió Summer, además de indicar que en 2019 buscará convertirse en una mejor persona.

Asimismo, Summer también habló de la situación en un video que fue revelado por TMZ. Entre lágrimas, la joven pide perdón a Cardi B por lo que hizo y le asegura que nunca quiso arruinar una familia feliz.

No me he metido con Offset desde que tuvo a su bebé. No sabía que tan enserio era su matrimonio… Me siento avergonzada… estas nunca fueron mis intenciones y yo nunca quise destruir un hogar feliz”, expuso Summer con la voz entrecortada.