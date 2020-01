"Ni la conozco": Esto dice Danna Paola tras hacer perfecta imitación de Belinda

Ciudad de México.- Hace un par de días 'El Escorpión Dorado' compartió un video en el que Danna Paola aparece imitando a Belinda y generó gran revuelo pues se especula que hay una enemistad entre ambas famosas.

Debido a la polémica, los medios cuestionaron a la intérprete de Oye Pablo por imitar a su colega y ella así respondió.

Ni la conozco ni la he saludado... espero que no (se moleste Belinda) fue con todo el cariño del mundo... se me da imitar así como a Britney Spears, Ariana Grande, Cristina Aguilera", afirmó la estrella de Élite.