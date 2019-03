“No está ocupado mi corazón": Yalitza niega romance con Jorge Antonio

Ciudad de México.- La vida privada de Yalitza Aparicio, protagonista de la película Roma, siguen siendo motivo de interés, además de su trabajo en la pantalla grande.

En días pasados surgieron rumores respecto a un amorío con el actor Jorge Antonio Guerrero, con quien grabó algunas escenas íntimas en la trama.

Al respecto la actriz comentó:

No, él es un gran amigo. Lo respeto, es un increíble actor y fue maravilloso trabajar con él”.

Y es que, según algunas versiones, Yalitza tendría no solo un romance, sino un matrimonio, a lo cual ella dijo: “No está ocupado (mi corazón), pero por ahí he visto notas que (dicen que) tengo marido, esposo, hijos”.

Sin embargo, dice estar abierta a todo lo que venga en la vida porque reconoce que toda esta situación la ha hecho cambiar.

No me gusta hablar con las personas, bueno, no me gustaba. Mi mamá se sorprende, me dice: ‘Antes alguien te preguntaba algo y movías la cabeza, apenas te entendíamos’”.

Por el momento, Aparicio ,de 25 años, quien antes de la fama se dedicaba a impartir clases como maestra, comenta que se tomará un tiempo para planear con qué proyectos seguirá en su carrera, pues ya se habla de una teleserie, cine y hasta una posible obra de teatro.