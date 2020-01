"No hay comparación": Alma Cero no quiere que la relacionen con Kimberly

Ciudad de México.- Alma Cero tuvo un breve encuentro con los medios durante la presentación de la serie Angelito Mi Rey y aprovechó para manifestar que no quiere ser comparada con Kimberly Flores, actual pareja de su ex, Edwin Luna.

La actriz y cantante manifestó que cada mujer tiene "su propio brillo" y pidió que no la relación con la modelo guatemalteca.

No hay comparación. Yo no me comparo con nadie porque todas somos hermosas y yo soy pro mujer. Cada quien tiene su propio brillo", dijo Alma.