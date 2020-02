"No necesita acosar a nadie": Florinda Meza defiende a Plácido Domingo

Ciudad de México.- Tras las acusaciones de acoso sexual en contra de Plácido Domingo, Florinda Meza decidió salir en defensa del tenor español.

La viuda de Roberto Gómez Bolaños aseguró que más allá de las propuestas que un hombre pueda hacerle a una mujer, ella tiene el poder de rechazar todo con un "No".

Todos hemos sufrido lo mismo, pero todos conocemos una palabra que yo usé y tienes dos letras: 'No'. Quieres este es mi templo y voy a respetarlo o no", dijo.

Yo me quede sin muchas oportunidades por usar esa palabrita, pero siempre hay otra oportunidad, siempre hay gente que te da la oportunidad por lo que sabes hacer", añadió.

Al respecto de Plácido, la actriz comentó: "¿Ustedes conocen a Plácido Domingo verdad? Lo ha visto, lo han visto en las películas en los documentales, yo lo he visto en persona, él no necesita acosar a nadie, pero yo no quiero decir más porque tampoco conozco cual fue la suerte de esas otras chicas, algunas vez fueron chicas, pero ellas también pudieron haber dicho no".

Por último, Florinda Meza cuestionó a las mujeres que decidieron hacer estas acusaciones ante los medios de comunicación antes de acudir con las autoridades pertinentes.

Yo pienso algo muy importante. Si tú tienes una denuncia que hacer, sobre todo si es vergonzosa, lo menos que haces es exponerla ante medios. Yo no sé quien tenga la culpa, pero creo que es un poco injusto ir a un medio público a decir algo sin las pruebas en la mano y 20 años o 30 años después", sentenció.