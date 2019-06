"No sabía, es raro": Keanu Reeves al enterarse del furor que causa en redes

Ciudad de México.- En los últimos días el nombre de Keanu Reeves se ha vuelto tendencia debido a que se ha demostrado la gran admiración que hay por este actor.

Han surgido desde graciosos memes hasta publicaciones enteras en las que los fans demuestran las razones para amar al intérprete del asesino más famoso del cine.

Mientras estaba en el estreno de Toy Story 4 en Los Ángeles, el famoso detalló que se encontraba muy feliz por el éxito que ha tenido John Wick.

Ha sido muy agradable y especial para mí. Me alegra que John Wick fuera bien recibida y también Always Be My Maybe. Acabo de tener la oportunidad de trabajar con personas realmente geniales y ser parte de proyectos realmente geniales. Y así, estar aquí con Toy Story 4 es muy divertido. Es bueno cuando es muy bueno”.