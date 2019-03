"No tengo ningún problema con Atala. Siempre va a ser familia": 'La Choco'

Ciudad de México.- Jimena Pérez habló sobre su la polémica situación en torno a su relación con Atala Sarmiento tras su salida de Ventaneando.

Según varios medios, Atala dejó de seguir las redes sociales de su familiar y excolega, por lo que la revista Quién se dio a la tarea de cuestionar a 'La Choco' sobre su actual relación con la presentadora de Televisa.

Tampoco tengo ningún problema con Atala. Siempre va a ser familia porque es hermana de mi esposo”, expresó la conductora de TV Azteca.

La conductora de la nueva edición de La Voz afirmó que en sus 15 años de colaborar con TV Azteca no ha tenido problemas con nadie y agregó que ella no suele meterse en asuntos ajenos, por lo que destacó que la salida de Atala del programa no es su problema.

Desde un principio hablé claro con Ata para decirle que yo no le iba a llevar información de ningún tipo que ocurriera en el foro, que yo no me quería meter, y con Pati igual, le dije que podría estar tranquila, que lo que se hablara, yo tampoco se lo iba a llevar a Atala”