"Nuestro hijo quiere un hermanito": Ninel Conde adoptaría bebé con su ex

Ciudad de México.- A pesar de que Ninel Conde no ha confirmado que se está dando otra oportunidad en el amor con Giovanni Medina, padre de su hijo Emmanuel, la actriz no descarta volver a ser madre a través de la adopción.

Durante la entrevista que brindó en el programa De Primera Mano, el 'Bombón asesino' reveló que como su hijo le insiste en tener un hermanito, no descarta la idea de adoptar un bebé.

Es todo un show, mi hijo está muy necio, bueno no necio, ilusionado, pero está complicada la cosa. (…) Hasta he pensado, bueno, y si le adopto un hermanito, a lo mejor, porque además un niño que no tiene posibilidades de tener ciertas cosas en su vida”, dijo la también cantante.