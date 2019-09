Paquita la del Barrio denuncia que no se le quiere pagar las regalías de sus éxitos

Ciudad de México.- La celebre intérprete de Rata de Dos Patas, Paquita la del Barrio, hace poco en una entrevista para televisión anunció que la disquera, Musart, no quiere pagarle las regalías de 35 de sus éxitos.

Si yo no hago caso, pues todo queda tapado, pero ¿cómo es posible que 35 grabaciones que tengo, y cuántos años tengo grabando con estas gentes y no me quieran dar un céntimo de regalías", dijo molesta.

Incluso pidió ayuda a Hacienda para que investigará a la disquera, a quien acusa de haber vendido todas las grabaciones y derechos a una empresa estadounidense, sin embargo, no mencionó nombre del adquisitor.

Incluso señaló que no puede grabar más temas con otras disqueras.

No puedo grabar porque no me quieren dar la carta de retiro. Necesito alguien que me asesore", apuntó.