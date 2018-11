Paulina Rubio habla de la polémica tras decir "Donald Trump, nos gustas"

Los Ángeles, EU.- Una ola de críticas y señalamientos alcanzó a Paulina Rubio tras expresarse sobre Donald Trump durante el concierto 'K-Love Live: las que mandan', organizado por la estación de radio K-Love 107.5.

Después de la controversia que se ha generado y de que ella misma explicara, en una entrevista posterior al show, que estaba haciendo una referencia sarcástica e irónica sobre el presidente de Estados Unidos, la 'Chica Dorada' ha decidido acabar de una vez por todas con la polémica y aclarar su comentario.

A veces el sarcasmo no se traduce correctamente, y este fue el caso esta vez. En repetidas ocasiones he dejado claro que no soy fan del presidente, y mi opinión al respecto no ha cambiado", expuso la cantante, tanto en español como en inglés, en su cuenta de Instagram.