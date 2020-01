Por fin es revelado: Así se originó el virus zombie en 'The Walking Dead'

Estados Unidos.- El autor de la famosa serie The Walking Dead, Robert Kirkman, después de años de dudas y de fans pidiendo que revelara de cómo es que la humanidad se infectó del virus zombie, el escritor dijo el motivo revelando uno de sus mayores secretos.

Robert y su compañera Gale Anne Hurd bromearon en 2013 con el motivo de la infección, pero ahora el productor dejó de lado las bromas y dijo como las personas se convirtieron en muertos vivientes.

Una "espora espacial" fue la causante del comienzo de la extinción de la humanidad, algo que podría ser referencia a La Noche de los Muertos Vivientes de George A. Romero, lo que no quiso aclarar.

Para concluir, Kirkman aseguró que el saber cómo y de donde provino la infección zombie es algo que no afecta a la trama o a sus protagonistas.

No podría ser menos importante para la historia y la vida de estos personajes, estaría completamente fuera de lugar en la historia, honestamente, si un científico de Washington se acercara al personaje y les dijera qué pasó, los personajes simplemente se encogerían de hombros y dirían, 'Oh, está bien', no cambiaría sus vidas en absoluto y he dicho demasiado", dijo Robert.