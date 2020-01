Por llamarlo "mesógeno", Gustavo Adolfo Infante se burla de Gaby Spanic

Ciudad de México.- Luego de que la actriz, Gabriela Spanic, perdiera un juicio en contra del periodista, Gustavo Adolfo Infante, ella le envió un fuerte mensaje, el cual recientemente fue respondido con tono de burla por él.

Ha sido complicada, él ganó el primer round pero no todo el proceso, yo metí una apelación, ahí se dan cuenta de la corrupción que hay, de una violencia contra las mujeres, como este jornalista (sic) o periodista, o no sé cómo se le puede llamar”, dijo la actriz.

Pero lo que más causó risa por parte del presentador, fue la pronunciación de la palabra misógino por parte Spanic.

Estas palabras provocaron la respuesta inmediata de Infante, quien de inmediato la corrigió y además a aplicó su derecho de réplica.

Me demandó y perdió, ella dice que yo no tengo madre, que soy un mesógeno (sic). Es misógino, no mesógino, que me meto con todas las mujeres, que soy machista. He tenido problema con hombres también porque a eso me dedico yo, soy periodista“, repondió.