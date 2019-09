"Qué asco": Durante programa, Andrea Escalona niega recalentado con Bisogno

Ciudad de México.- Esta mañana, Andrea Escalona estuvo como invitada en el programa Todo para la Mujer de Maxine Woodside donde hizo algunas revelaciones sobre si habrá o no un ‘recalentado’ con uno de sus ex.

La hija de Magda Rodríguez se encuentra laborando en la obra de teatro El Tenorio Cómico, donde interpreta el papel de ‘doña Inés’.

Una de las conductoras del programa de Grupo Fórmula, fue directa al preguntarse si había recalentado con Daniel Bisogno.

Por su parte, Maxine Woodside hizo este tajante comentario.

No espero que no regreses con el galón por favor… No, no, no”, añadió la periodista.